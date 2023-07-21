Поцелованы богом: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, настоящих везунчиков июля

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдадутся эти июльские дни для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, удача обещана тем, кто родился под созвездиями Овна, Льва и Стрельца. Они станут настоящими везунчиками и почувствуют себя поцелованными богом.
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Овнам обещаны успехи в учебе и творчестве. Звезды советуют им не отказывать в помощи окружающим и обязательно контролировать происходящее.
Настоящие везунчики этих дней Львы. Удача их буквально преследует — на работе, отдыхе, выступлениях, встречах и творчестве.
В лучах славы искупаются Стрельцы. Их ждут успехи в любви и личных делах.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»