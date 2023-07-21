Поцелованы богом: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, настоящих везунчиков июля

Овнам обещаны успехи в учебе и творчестве. Звезды советуют им не отказывать в помощи окружающим и обязательно контролировать происходящее.

Настоящие везунчики этих дней Львы. Удача их буквально преследует — на работе, отдыхе, выступлениях, встречах и творчестве.

В лучах славы искупаются Стрельцы. Их ждут успехи в любви и личных делах.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»