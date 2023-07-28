Среди каких знаков зодиака больше всего меломанов — мелодии действуют на них как гипноз

Писатель Венедикт Ерофеев, подаривший читателям роман «Москва – Петушки», был заядлым меломаном и считал, что если человек не знаком с классической музыкой, то с ним не о чем говорить.

Обширной коллекцией дисков владел и режиссер Роман Виктюк. Недаром в его спектаклях звучат произведения, о которых может знать только человек с тонким музыкальным вкусом.

Музыка для таких личностей — источник вдохновения и жизненной энергии. А среди каких знаков зодиака больше всего меломанов? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог, астролог Саона.

Овен

Знак огненной стихии отличается прекрасным музыкальным вкусом. Овны интуитивно чувствуют мелодии, ритм. Они быстро настраиваются на творческую волну, что в сумме с богатым воображением превращается в красивую креативную работу.

Среди Овнов много талантливых людей, способных передать в песне или мелодии всю глубину эмоций или пережитых чувств. Слушатель легко улавливает авторский посыл и проникается душой произведения.

Овны обладают тонким музыкальным вкусом. Они не будут слушать примитивные или очень раскрученные хиты. В их коллекции можно найти аутентичных, уникальных и редких исполнителей. Предпочитают музыку в стиле психоделика, легкий драм-н-бейс, техно.

Телец

В музыке ищут дополнительный источник энергии и бодрости. Тельцы должны быть всегда в движении, поэтому в их плейлистах не будет много лирических или грустных композиций. Порой зажигательная песня на них действует лучше, чем чашка кофе.

Тельцам характерна серьезность, ответственность. С помощью музыки они хотят немного снять с себя напряжение, но при этом оставаться на ходу.

В их коллекции обязательно будут танцевальные песни, диско, старый добрый рок-н-ролл, бодрая поп-музыка. Когда Тельцу нужно выпустить «пар», то на помощь приходят хип-хоп и рэп.

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Близнецы

Любители переноситься в другое измерение с помощью музыки — это звездные Близнецы. Мелодии на них действуют как некий гипноз, способный на время отвлечь от реальных проблем. Среди Близнецов немало людей с музыкальным образованием. Многие из них решают продолжить свой путь в этом направлении и начинают писать песни.

Благодаря развитой интуиции, широкому кругозору и таланту создают музыку в разных жанрах и стилях. Близнецы напишут как сказочную песню для детей, так и суровую любителям баса и рока.

Представители знака всегда стараются искать неповторимый жанр, чтобы прослыть уникальными авторами. Для души они также выбирают разные стили и направления. Сегодня послушают расслабляющий чилаут, завтра мистический фолк, а послезавтра — классический джаз.