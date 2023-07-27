Кто из знаков зодиака может стать олигархом и владеть миллиардами

В 90-е они торговали бутербродами с колбасой (клубникой, молоком, товарами для котов — нужное подчеркнуть), потом открыли собственные торговые точки, а затем неожиданно стали «владельцами заводов, газет, пароходов». Впрочем, это только портрет среднестатистического олигарха, набросанный грубыми мазками.
На самом деле они могут быть успешны в любой области: медиасфере, ресторанном бизнесе, медицине, юриспруденции, компьютерных технологиях. Некоторые из них нередко попадают в поле зрения прессы.
А кто из знаков зодиака вообще может стать олигархом и заработать миллионы, а то и миллиарды? Об этом Teleprogramma.pro рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.
Близнецы
Близнецы умеют работать за двоих. Их ум ловко переключается с творческих мыслей на аналитические.
В начале своей карьеры представители знака могут сменить не одну компанию в поиске уважаемого наставника и перспективного направления.
Но когда находят свое призвание, Близнецы словно обретают крылья. Они укрепляют свое положение, развиваются, изучают, рискуют и побеждают.
Порой им сложно делать что-то рутинное, поэтому могут предлагать себя в разных проектах. У Близнецов есть большие шансы на успех в музыкальной индустрии, компьютерных технологиях, организационных мероприятиях, наставничестве.
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Рак
Один из их талантов — накапливать деньги с любого источника дохода. Раки ценят свою независимость, безопасность, поэтому их финансовая «подушка» внушительная.
Представители знака понимают, чем хотят заниматься и в какой отрасли найдут быстрый фидбек. Чаще всего финансовый успех Раков начинает проявляется в возрасте 30+. В их голове всегда много бизнес-идей, которые будут полезны людям.
Успешными сферами для Рака являются: юриспруденция, архитектура, производство продуктов питания, дошкольное образование.
Скорпион
Отличительная черта огненного знака — стремление к богатству. Скорпион имеет большие шансы стать успешным бизнесменом. У него хорошо развита интуиция, он понимает потребности людей и знает, как это реализовать.
Среди Скорпионов много успешных бизнесменов до 30 лет. Они не хотят медлить и откладывать задуманное в долгий ящик.
Представители знака блестяще себя проявляют в сферах, где нужно «решать», — высокие технологии, банковское дело, телекоммуникации, юриспруденция, медицина.
Козерог
Земной знак не ставит цель заработать миллионы. Для них важнее быть у власти. Впрочем, Козерогам удается достичь обоих пунктов благодаря своему упрямству и трудолюбию.
Из них получаются отличные руководители. Они активно принимают участие там, где нужно влиять на других. Козерогам свойственна решительность, настойчивость, расчетливость. Они продвигаются шаг за шагом. Не идут по головам, а уважительно относятся к конкурентам и коллегам.
Представители знака могут стать олигархами в таких сферах, как редактура, банковское дело, организационные услуги, программное обеспечение, строительство.
Водолей
Через реализацию открытий и оригинальных идей Водолей имеет все шансы стать богатым и влиятельным человеком. У него хорошо развита интуиция, которая помогает даже в денежных вопросах. Водолеи редко ошибаются, а любую проблему могут перевернуть на выигрышную для себя сторону.
Представителям воздушной стихии не комфортно в рамках и строгих правилах. Руководитель-Водолей не требует от подчиненных дресс-кода, жесткой корпоративной обстановки и работы по четкому регламенту.
Водолеи-бизнесмены любят изучать новое. Они смело соглашаются на различные проекты, где видят перспективу или оригинальность. Будущим олигархам стоит попробовать свои силы в музыке, фермерском хозяйстве, сфере искусств и дизайна, а также изобретений.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».
Галина Янко. Фото: личный архив