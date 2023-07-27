Кто из знаков зодиака может стать олигархом и владеть миллиардами

В 90-е они торговали бутербродами с колбасой (клубникой, молоком, товарами для котов — нужное подчеркнуть), потом открыли собственные торговые точки, а затем неожиданно стали «владельцами заводов, газет, пароходов». Впрочем, это только портрет среднестатистического олигарха, набросанный грубыми мазками.

На самом деле они могут быть успешны в любой области: медиасфере, ресторанном бизнесе, медицине, юриспруденции, компьютерных технологиях. Некоторые из них нередко попадают в поле зрения прессы.

А кто из знаков зодиака вообще может стать олигархом и заработать миллионы, а то и миллиарды? Об этом Teleprogramma.pro рассказала биоэнерготерапевт, таролог и ясновидящая Галина Янко.

Близнецы

Близнецы умеют работать за двоих. Их ум ловко переключается с творческих мыслей на аналитические.

В начале своей карьеры представители знака могут сменить не одну компанию в поиске уважаемого наставника и перспективного направления.

Но когда находят свое призвание, Близнецы словно обретают крылья. Они укрепляют свое положение, развиваются, изучают, рискуют и побеждают.

Порой им сложно делать что-то рутинное, поэтому могут предлагать себя в разных проектах. У Близнецов есть большие шансы на успех в музыкальной индустрии, компьютерных технологиях, организационных мероприятиях, наставничестве.

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Рак

Один из их талантов — накапливать деньги с любого источника дохода. Раки ценят свою независимость, безопасность, поэтому их финансовая «подушка» внушительная.

Представители знака понимают, чем хотят заниматься и в какой отрасли найдут быстрый фидбек. Чаще всего финансовый успех Раков начинает проявляется в возрасте 30+. В их голове всегда много бизнес-идей, которые будут полезны людям.

Успешными сферами для Рака являются: юриспруденция, архитектура, производство продуктов питания, дошкольное образование.