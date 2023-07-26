Фрики среди знаков зодиака – о них все говорят!

Эти люди ярко одеваются, совершают нестандартные поступки, делают громкие заявления, превращаются в мемы. В любом случае к этим ярким личностям всегда приковано много внимания. А вот в народе их называют фриками.
Подробнее о людях, изобретающих собственный мир, Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.
Овен
Первый знак в Зодиакальном цикле привык занимать главные позиции. Овном управляет стихия Огня, поэтому он способен обжечь неприятных ему людей одним только взглядом или поведением.
Представителям знака не свойственны страх и сомнительность. Овны порой даже агрессивны в своих действиях, но это из-за их целеустремленности и желании занять первое место.
Люди не всегда понимают посыл этого знака. Им сложно настроиться на одну волну с Овном. Если задумал что-то — он будет добиваться цели методом проб и ошибок.
Не всем соратникам нравится такой метод, так как в процессе работы могут быть задеты их чувства. Фриковое поведение Овна заключается в неумении находить общий язык с людьми разных взглядов и мнений.
Близнецы
Их отличие от обычных людей заключается в сильной любви к гигиене. Близнецы буквально помешаны на чистоте. Это касается не только рук и одежды, но и речи, мыслей и окружения.
В кругу друзей Близнецов не будут находиться люди, которые когда-то наговаривали на него или имеют плохие помыслы в отношении других. Подружиться с ними не так просто, ведь Близнецы, незаметно для вас, устроят проверку на «стерильность».
В их доме безупречная чистота, все вещи разложены строго по местам. Близнецы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы вытереть всю пыль, скопившуюся за день.
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Рак
Фрики, рожденные под созвездием Рака, отличаются от других любовью к иным версиям мира или жизни. Они настоящие гики. Им кажется, что реальность либо скучна, либо несправедлива.
Виртуальное измерение помогает Ракам отвлечься от насущных проблем и на какое-то время заняться делами выдуманными.
Представители знака Рак - поклонники компьютерных игр, кинематографа про другие измерения, различных теорий про устройство и создание мира.
Они практически на 100% уверены, что будущее как из кибер-фильмов уже совсем рядом. Реальные друзья и знакомые Раков с интересом относятся к их взглядам, ведь это дает большое поле для обсуждений.
Дева
Это один из самых творческих знаков зодиакального круга. Дева буквально живет креативными идеями, взглядами. Они воспринимают мир иначе, даже в каких-то бытовых вопросах.
Практически в каждую задачу Дева привнесет нотку творчества: нестандартный цвет волос, картина, написанная не кистью, хаотичная расстановка мебели в доме и т.д.
Фриковость этих людей нравится окружающим. С ними интересно общаться, они каждый день стараются выглядеть по-новому. Порой взгляды Дев на реальность может сильно отличаться, что будет раздражать окружающих.
Но представители знака не держат зла, ведь мир настолько многогранен, что каждый вправе выбирать свой сценарий.
Козерог
Представители земной стихии являются людьми практичными, рациональными и достаточно спокойными. Среди Козерогов много интровертов и людей, не желающих часто общаться с окружающими.
Разговоры у них отнимают энергию и силы. Козерог-фрик — это человек, который будет искать сотню отговорок, чтобы не пойти на какое-то массовое мероприятие.
При этом периодически представители этого знака страдают от нехватки близких друзей. Им сложно даются знакомства, разговоры по душам.
Козероги стараются оставаться приветливыми и вежливыми, из-за этого напряжены в беседе — не могут расслабиться и пооткровенничать. Они очень ценят друзей, с которыми общаются уже не один десяток лет.
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Саона. Фото: личный архив