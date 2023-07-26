Фрики среди знаков зодиака – о них все говорят!

Эти люди ярко одеваются, совершают нестандартные поступки, делают громкие заявления, превращаются в мемы. В любом случае к этим ярким личностям всегда приковано много внимания. А вот в народе их называют фриками.

Подробнее о людях, изобретающих собственный мир, Teleprogramma.pro рассказала таролог Саона.

Овен

Первый знак в Зодиакальном цикле привык занимать главные позиции. Овном управляет стихия Огня, поэтому он способен обжечь неприятных ему людей одним только взглядом или поведением.

Представителям знака не свойственны страх и сомнительность. Овны порой даже агрессивны в своих действиях, но это из-за их целеустремленности и желании занять первое место.

Люди не всегда понимают посыл этого знака. Им сложно настроиться на одну волну с Овном. Если задумал что-то — он будет добиваться цели методом проб и ошибок.

Не всем соратникам нравится такой метод, так как в процессе работы могут быть задеты их чувства. Фриковое поведение Овна заключается в неумении находить общий язык с людьми разных взглядов и мнений.

Близнецы

Их отличие от обычных людей заключается в сильной любви к гигиене. Близнецы буквально помешаны на чистоте. Это касается не только рук и одежды, но и речи, мыслей и окружения.

В кругу друзей Близнецов не будут находиться люди, которые когда-то наговаривали на него или имеют плохие помыслы в отношении других. Подружиться с ними не так просто, ведь Близнецы, незаметно для вас, устроят проверку на «стерильность».

В их доме безупречная чистота, все вещи разложены строго по местам. Близнецы не жалеют ни времени, ни сил, чтобы вытереть всю пыль, скопившуюся за день.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Рак

Фрики, рожденные под созвездием Рака, отличаются от других любовью к иным версиям мира или жизни. Они настоящие гики. Им кажется, что реальность либо скучна, либо несправедлива.

Виртуальное измерение помогает Ракам отвлечься от насущных проблем и на какое-то время заняться делами выдуманными.

Представители знака Рак - поклонники компьютерных игр, кинематографа про другие измерения, различных теорий про устройство и создание мира.

Они практически на 100% уверены, что будущее как из кибер-фильмов уже совсем рядом. Реальные друзья и знакомые Раков с интересом относятся к их взглядам, ведь это дает большое поле для обсуждений.