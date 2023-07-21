Из-за чего чаще всего страдают Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы — их ахиллесова пята

Астрологи назвали знаки зодиака, которые страдают из-за собственного характера — в чем их слабость.

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Стрельцы — всезнайки по своей натуре. Они прямолинейны и самоуверенны, в этом их главная ошибка. Этот знак зодиака как никто другой может ранить других обидными словами, цепляя собеседника едкими высказываниями, которые зачастую попадают в самую точку.

Паникеры Козероги постоянно переживают из-за мелочей, а уж крупная проблема и вовсе может ввести их в состояние транса. Жуткие трудоголики, этот знак зодиака умеет манипулировать людьми для достижения собственных целей.