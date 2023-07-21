Для мясистых плодов: какие удобрения надо внести осенью под перекопку - не перегной

Как только вы собрали осенью урожай - огород надо не просто перекопать, но и подкормить, чтобы на следующий год почва была плодородной.

Многие дачники пользуются перегноем. Но важно понимать, что это удобрение вносится один раз в три года. В противном случае, вы можете навредить будущим растениям.

Лучшее решение - суперфосфат и сульфат калия. Такие подкормки понравятся всем растениям.

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