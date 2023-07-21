Чего нужно бояться Овнам, Тельцам, Ракам и Близнецам в 2023 году — пророчество Глобы

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главную опасность для некоторых знаков зодиака. Что нужно избегать тем, кто рискует навлечь на себя беду — подключаем интуицию.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Овны будят заняты вопросами, связанными с работой и здоровьем. Эти аспекты напомнят о себе в августе и будут тревожить вплоть до декабря. На этом фоне многие события покажутся неважными, зато принесут значительную отдачу позже. Также возможны личные трудности, проблемы со здоровьем, жилищные неурядицы, потери — семейные и материальные. Все это нагрянет во второй половине октября.

Тельцам стоит опасаться немалых расходов. 2023 год — не время тратить деньги на пустяки. Также под прицелом окажется семья, переезд, забота о близких и родителях.