Выйдут победителями: какие знаки зодиака убережет ангел-хранитель в августе — Глоба

Астролог Тамара Глоба сообщила, что у Львов, можно сказать, наступает звездный час. По ее словам, у этих людей будет все гореть в руках, а путь осветит сам ангел-хранитель.

«Львы выйдут победителями из трудных ситуаций. Главное, прислушайтесь к интуиции, она не подведет», — заявила она.

Представители этого созвездия, по мнению Глобы, в августе будут притягивать удачу как магнит. Сейчас лучшее время, чтобы спланировать будущее на ближайший год.

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