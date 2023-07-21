Исполнятся желания: Глоба назвала двух счастливцев конца июля — поворот на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба заявила, что в конце июля королями фортуны смело можно назвать представителей сразу двух знаков зодиака. Речь идет о Раках и Львах.

Первые, по ее словам, сорвут денежный куш. Все, что они задумали в плане работы или бизнеса, — получится. Возможны даже крупные покупки, исполнятся желания.

А Львы будут в центре внимания. Их будут холить и лелеять — это то, о чем они мечтали долгие месяцы. Заслуги представителей этого созвездия, наконец, превознесут, что вселит им уверенность в себе. Многие моменты они переоценят на 180 градусов.

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