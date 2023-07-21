Что должны сделать Водолеи, Раки, Козероги и Львы в 2023 году — новая жизнь: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав некоторые знаки зодиака, которым следует приложить особые усилия, чтобы повернуть события в свою пользу.

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Водолеи должны проявить осмотрительность. Год Водяного Кролика будет звать их на подвиги. К тому же в этот период судьба откроет для них новую главу, которая продлится ближайшие 20 лет. Главной темой года станет преобразование самого себя: карьера, учеба, самосовершенствование как внешнее, так и внутренне будут занимать этот знак зодиака.

«Выбирайте себе основную цель на этот год и пытайтесь всего себя подчинить одной идее. Водолей — это главный знак, к которому будет приковано внимание в 2023 году», — заверила Володина.

Раки прошли большой путь длиною в 15 лет, вынеся для себя главный урок в отношениях с близкими, партнером и семьей. Настало время получать заслуженное признание и дары. Напряженный урок окончен, все, что сковывало и давило, наконец-то уходит. Раки должны с умом пользоваться той свободой, которую им подарит Вселенная.