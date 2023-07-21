Что должны сделать Водолеи, Раки, Козероги и Львы в 2023 году — новая жизнь: Володина

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав некоторые знаки зодиака, которым следует приложить особые усилия, чтобы повернуть события в свою пользу.
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Водолеи должны проявить осмотрительность. Год Водяного Кролика будет звать их на подвиги. К тому же в этот период судьба откроет для них новую главу, которая продлится ближайшие 20 лет. Главной темой года станет преобразование самого себя: карьера, учеба, самосовершенствование как внешнее, так и внутренне будут занимать этот знак зодиака.
«Выбирайте себе основную цель на этот год и пытайтесь всего себя подчинить одной идее. Водолей — это главный знак, к которому будет приковано внимание в 2023 году», — заверила Володина.
Раки прошли большой путь длиною в 15 лет, вынеся для себя главный урок в отношениях с близкими, партнером и семьей. Настало время получать заслуженное признание и дары. Напряженный урок окончен, все, что сковывало и давило, наконец-то уходит. Раки должны с умом пользоваться той свободой, которую им подарит Вселенная.
«На повестке дня весь год — тема профессиональной реализации, миссии, предназначения. Летом вы будете тратить деньги, возможно, полученные за чужой счет», — добавила астролог.
Козероги также ощутят, что их жизнь налаживается. Они могут позволить себе перестать контролировать все вокруг. Этот знак зодиака займется приятными домашними хлопотами, покупкой недвижимости, улучшением жилищных условий. Для кого-то главной темой года станет прибавление в семье, беременность.
«Им непременно нужно учиться в 2023–2024 годах — получать знания, которые смогут увеличить ваш доход. Вы поймете, что финансы — это очень важно», — считает Володина.
Львам год Водяного Кролика сулит большие перемены. Особое внимание им придется уделить карьере и работе. Появятся новые шансы, их важно не упустить. Тот, кто будет держать руку на пульсе, получит новые знания и повысит квалификацию, заслужит повышения и статусную должность.
В личной жизни Львов ждут перемены: одни могут расстаться со второй половинкой, а другие, наоборот, наладить отношения.