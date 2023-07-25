Кого из знаков зодиака можно всегда увидеть на каблуках – добавят «перчинки» в свой образ

Фото: Global Look Press   

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в разговоре с Teleprogramma.pro назвала представительниц зодиакальных созвездий, которые остаются настоящей женщиной при любых обстоятельствах.

Эти женщины чаще других носят высокие каблуки. Ведь это некий элемент их личного бренда.

Кто же из знаков зодиака всегда на шпильках и в модном тонусе? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Врожденный авантюризм и страсть к приключениям у представительниц знака проявляется и в одежде. Высокие каблуки, яркие платья, блестящий макияж - если они собираются веселиться, то продумывают все до мелочей, несмотря на то, что придется танцевать на шпильках всю ночь.

Характерный стиль Овнов отражает их энергию и решительность. Они не боятся привлекать внимание, их наряды отражают их смелость и стремление к самовыражению.

Однако при всей их яркости и смелости, представители этого зодиакального круга также могут выбирать более спокойные и элегантные наряды, которые подчеркнут их женственность и стиль.

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Лев

Львицы не могут прожить, не оказавшись в центре внимания. На любом мероприятии все взгляды должны быть направлены только на них, и они знают, как этого достичь.

Природный артистизм, уверенность в себе и чувство юмора подкрепляются ярким стилем одежды. Они одеваются со вкусом, но всегда немного нарушают правила.

Экстремально высокие каблуки - их любимый способ добавить «перчинки» даже к деловому образу. Львицы предпочитают яркие цвета, гламурные аксессуары и дизайнерские наряды, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Скорпион

Всем известно, что Скорпион - знак самых чувственных и сексуальных женщин. Красная помада, леопардовый принт, короткие юбки и высокие каблуки - все, что на других может выглядеть вульгарно, на представительницах знака выглядит сногсшибательно.

То, как они себя подают - от взгляда до походки, даже на высоких каблуках, всегда заставляет мужчин смотреть им вслед. Стиль Скорпионов отражает их интенсивность и силу притяжения.

Они не боятся выделяться из толпы и стремятся подчеркнуть свою сексуальность и загадочность через свою одежду. Часто Скорпионы выбирают наряды, которые подчеркивают их фигуру, создавая соблазнительный и элегантный образ.

Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте. 

Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив  

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