Кого из знаков зодиака можно всегда увидеть на каблуках – добавят «перчинки» в свой образ

Эти женщины чаще других носят высокие каблуки. Ведь это некий элемент их личного бренда.
Кто же из знаков зодиака всегда на шпильках и в модном тонусе? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.
Овен
Врожденный авантюризм и страсть к приключениям у представительниц знака проявляется и в одежде. Высокие каблуки, яркие платья, блестящий макияж - если они собираются веселиться, то продумывают все до мелочей, несмотря на то, что придется танцевать на шпильках всю ночь.
Характерный стиль Овнов отражает их энергию и решительность. Они не боятся привлекать внимание, их наряды отражают их смелость и стремление к самовыражению.
Однако при всей их яркости и смелости, представители этого зодиакального круга также могут выбирать более спокойные и элегантные наряды, которые подчеркнут их женственность и стиль.
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Лев
Львицы не могут прожить, не оказавшись в центре внимания. На любом мероприятии все взгляды должны быть направлены только на них, и они знают, как этого достичь.
Природный артистизм, уверенность в себе и чувство юмора подкрепляются ярким стилем одежды. Они одеваются со вкусом, но всегда немного нарушают правила.
Экстремально высокие каблуки - их любимый способ добавить «перчинки» даже к деловому образу. Львицы предпочитают яркие цвета, гламурные аксессуары и дизайнерские наряды, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.
Скорпион
Всем известно, что Скорпион - знак самых чувственных и сексуальных женщин. Красная помада, леопардовый принт, короткие юбки и высокие каблуки - все, что на других может выглядеть вульгарно, на представительницах знака выглядит сногсшибательно.
То, как они себя подают - от взгляда до походки, даже на высоких каблуках, всегда заставляет мужчин смотреть им вслед. Стиль Скорпионов отражает их интенсивность и силу притяжения.
Они не боятся выделяться из толпы и стремятся подчеркнуть свою сексуальность и загадочность через свою одежду. Часто Скорпионы выбирают наряды, которые подчеркивают их фигуру, создавая соблазнительный и элегантный образ.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно прочесть на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив