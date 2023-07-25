Кого из знаков зодиака можно всегда увидеть на каблуках – добавят «перчинки» в свой образ

Эти женщины чаще других носят высокие каблуки. Ведь это некий элемент их личного бренда.

Кто же из знаков зодиака всегда на шпильках и в модном тонусе? Об этом Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, шаманка, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Врожденный авантюризм и страсть к приключениям у представительниц знака проявляется и в одежде. Высокие каблуки, яркие платья, блестящий макияж - если они собираются веселиться, то продумывают все до мелочей, несмотря на то, что придется танцевать на шпильках всю ночь.

Характерный стиль Овнов отражает их энергию и решительность. Они не боятся привлекать внимание, их наряды отражают их смелость и стремление к самовыражению.

Однако при всей их яркости и смелости, представители этого зодиакального круга также могут выбирать более спокойные и элегантные наряды, которые подчеркнут их женственность и стиль.

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Лев

Львицы не могут прожить, не оказавшись в центре внимания. На любом мероприятии все взгляды должны быть направлены только на них, и они знают, как этого достичь.

Природный артистизм, уверенность в себе и чувство юмора подкрепляются ярким стилем одежды. Они одеваются со вкусом, но всегда немного нарушают правила.

Экстремально высокие каблуки - их любимый способ добавить «перчинки» даже к деловому образу. Львицы предпочитают яркие цвета, гламурные аксессуары и дизайнерские наряды, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.