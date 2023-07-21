Что должны сделать Львы, Весы, Девы, Скорпионы для того, чтобы достичь счастья в жизни

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: freepik.com

Астрологи дали четкий наказ этим знакам зодиака.

Что должны сделать Львы, Весы, Девы и Скорпионы в жизни, чтобы достичь счастья. Астрологи назвали их главные недостатки характера, которые тянут их на дно. Этим знакам зодиака придется побороться со своими страстями.

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Львам стоит усмирить свое тщеславие и эгоизм. Этот знак зодиака обожает внимание к собственной персоне. Зачастую Львы живут только ради похвалы. Падкие на лесть, они могут впустить в свою жизнь случайных людей, даже не разобравшись, что они из себя представляют.

Сверхкритичные перфекционисты в лице Дев требуют от себя и от окружающих идеальности во всем. Самая вредная черта их характера — умение без конца припоминать близким что-то неприятное из прошлого. Девы рискуют остаться в одиночестве: не каждая вторая половинка сумеет принять такого критически настроенного избранника.

Фальшивость и поверхностность может характеризовать некоторых Весов. Им как воздух необходимо получать одобрение окружающих. Это и может завести их на опасную тропинку.

Требовательные Скорпионы известны своей сдержанностью и мстительностью. Они часто сопротивляются любым переменам в жизни. И всеми силами цепляются за поступок, который, их якобы, обидел. Умение прощать — не про этот знак зодиака. Им стоит поучиться переключать сознание, отвлекаясь от своей мнительности и подозрительности.

По материалам РИА Новости

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