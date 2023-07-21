Что должны сделать Львы, Весы, Девы, Скорпионы для того, чтобы достичь счастья в жизни

Что должны сделать Львы, Весы, Девы и Скорпионы в жизни, чтобы достичь счастья. Астрологи назвали их главные недостатки характера, которые тянут их на дно. Этим знакам зодиака придется побороться со своими страстями.

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Львам стоит усмирить свое тщеславие и эгоизм. Этот знак зодиака обожает внимание к собственной персоне. Зачастую Львы живут только ради похвалы. Падкие на лесть, они могут впустить в свою жизнь случайных людей, даже не разобравшись, что они из себя представляют.

Сверхкритичные перфекционисты в лице Дев требуют от себя и от окружающих идеальности во всем. Самая вредная черта их характера — умение без конца припоминать близким что-то неприятное из прошлого. Девы рискуют остаться в одиночестве: не каждая вторая половинка сумеет принять такого критически настроенного избранника.