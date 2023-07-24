Кто из знаков зодиака может увести мужа у подруги – лучше не показывать своего избранника

Помните печальный рассказ Людмилы Калугиной из комедии «Служебный роман», как к ней ходил один человек, долго ходил, а потом женился на ее подруге? Новосельцев обещал собеседнице не поступать так. А Людмила Прокофьевна ответила, что это ему это и не удастся, поскольку она ликвидировала всех подруг.
Подобные сюжеты – не редкость не только в кино, но и в обычной жизни. Шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова огласила внушительный список женщин среди знаков зодиака, от которых стоит прятать своего любимого мужчину.
Телец
Женщина, родившаяся в созвездии Тельца, - настоящая роковая красотка. Она привлекает мужчин тонким чувством юмора и обольстительной харизмой. С ее присутствием оживает любая компания.
Девушки-Тельцы знают, как удержать внимание сильного пола и часто этим пользуются. Если девушка-Телец приглядела себе избранника, то ее не остановит статус мужчины — занятого или даже женатого.
Она будет обольщать флиртом, заигрывать с ним, использовать его слабые места. Но как только страсть между ними утихнет — исчезнет из жизни любовника навсегда.
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Лев
Что уж тут еще говорить — это настоящие Львицы. Они знают, что выглядят, словно королевы и заслуживают рядом с собой только достойного избранника — с большим кошельком и перспективным бизнесом.
Девушки-Львы сами выбирают, кто будет с ними. Обольстительницы знают, как мужчины любят рассказывать о себе и проявляют к ним повышенный интерес. Хотя саму Львицу может волновать только его состояние на счету.
Львицы быстро влюбляют в себя и также быстро могут переключиться на новый объект. В их видении жизни у девушки должно быть много воздыхателей, и чем состоятельнее — тем лучше.
Весы
Их тактика для обольщения достаточно логична. Женщина-Весы проявит максимум заботы, уважения и заинтересованности избранником. Она подождет, пока мужчина «созреет» и начнет аккуратно переманивать на свой берег.
Девушки-Весы — само очарование, воплощение нежной любви и загадочности. С ними легко общаться на разные темы.
Они интересуются собеседником, задают вопросы и прислушиваются к его мнению. Соблазнительницы часто имеют козырь в рукаве — активно поддерживают мужчину в любом начинании и помогают продвинуться по карьерной лестнице.
Скорпион
На первый взгляд может показаться, что перед вами милая, искренняя и даже слегка наивная девушка. Как бы не так. Женщины-Скорпионы еще те умелые мастерицы играть разные роли.
Они способны ужалить соперницу, если посчитают, что выбранный мужчина должен быть только с ней. Скорпионы выбирают тактику, где руководствуются хитростью и смелостью.
Девушка будет выстраивать сначала с ним дружеские отношения, а потом постепенно начнет «приманивать» в свою жизнь. Поберегитесь от нее просьб починить кран в доме или собрать кровать.
Стрелец
Этим девушкам нужны приключения. Им неинтересны спокойные отношения, где все известно наперед. Стрельцам нужен «огонек», который они с радостью зажигают сами.
Девушки не стесняются стать третьей стороной сердечной истории и даже какое-то время быть в статусе «любовницы».
Их не остановит даже то, что выбранный мужчина — муж ее подруги. Девушки-Стрельцы действуют смело, порой даже рискованно. Но от этого их желание завоевать молодого человека только усиливается.
Рыбы
С виду они недоступные, недостижимые личности. Девушки-Рыбы будут долго «игнорировать» нужного мужчину, чтобы тот только усиливал свои действия к ней.
Она мастерски включит в нем режим охотника и постепенно увеличит его азарт. Рыбам не нужны дорогие подарки.
Они хотят получить человека целиком. Если девушка задумала увести мужчину из пары, то выстроит очень детальный план, в котором все обернется в ее пользу.
Подробнее о прогнозах Кажетты Ахметжановой можно узнать на ее странице во ВКонтакте.
Кажетта Ахметжанова. Фото: личный архив