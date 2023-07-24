Кто из знаков зодиака может увести мужа у подруги – лучше не показывать своего избранника

Помните печальный рассказ Людмилы Калугиной из комедии «Служебный роман», как к ней ходил один человек, долго ходил, а потом женился на ее подруге? Новосельцев обещал собеседнице не поступать так. А Людмила Прокофьевна ответила, что это ему это и не удастся, поскольку она ликвидировала всех подруг.

Подобные сюжеты – не редкость не только в кино, но и в обычной жизни. Шаманка, ясновидящая, финалистка шестого сезона проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова огласила внушительный список женщин среди знаков зодиака, от которых стоит прятать своего любимого мужчину.

Телец

Женщина, родившаяся в созвездии Тельца, - настоящая роковая красотка. Она привлекает мужчин тонким чувством юмора и обольстительной харизмой. С ее присутствием оживает любая компания.

Девушки-Тельцы знают, как удержать внимание сильного пола и часто этим пользуются. Если девушка-Телец приглядела себе избранника, то ее не остановит статус мужчины — занятого или даже женатого.

Она будет обольщать флиртом, заигрывать с ним, использовать его слабые места. Но как только страсть между ними утихнет — исчезнет из жизни любовника навсегда.

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Лев

Что уж тут еще говорить — это настоящие Львицы. Они знают, что выглядят, словно королевы и заслуживают рядом с собой только достойного избранника — с большим кошельком и перспективным бизнесом.

Девушки-Львы сами выбирают, кто будет с ними. Обольстительницы знают, как мужчины любят рассказывать о себе и проявляют к ним повышенный интерес. Хотя саму Львицу может волновать только его состояние на счету.

Львицы быстро влюбляют в себя и также быстро могут переключиться на новый объект. В их видении жизни у девушки должно быть много воздыхателей, и чем состоятельнее — тем лучше.

Весы

Их тактика для обольщения достаточно логична. Женщина-Весы проявит максимум заботы, уважения и заинтересованности избранником. Она подождет, пока мужчина «созреет» и начнет аккуратно переманивать на свой берег.

Девушки-Весы — само очарование, воплощение нежной любви и загадочности. С ними легко общаться на разные темы.

Они интересуются собеседником, задают вопросы и прислушиваются к его мнению. Соблазнительницы часто имеют козырь в рукаве — активно поддерживают мужчину в любом начинании и помогают продвинуться по карьерной лестнице.