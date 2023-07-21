Василиса Володина дала подробный прогноз на неделю с 24 по 30 июля: «Дни сплетен, неожиданных заявлений»

Неделя с 24 по 30 июля будет неоднозначной, Василиса Володина в своем астропрогнозе объяснила, почему. Первая ее половина сохраняет напряжение предыдущей семидневки, но начиная с пятницы, будет дышаться легче. Понедельник и вторник, 24 и 25 числа, опасны для перемещений и богаты на сомнительные предложения.

«Также это дни сплетен, фейком, неожиданных заявлений в новостях. Ждем», - сообщила Володина.

Смелость в эти дни настигнет даже тех, кто не решался ранее высказываться. Можно заявить открыто о своем увлечении.

Со среды по пятницу Меркурий сближается с ретроградной Венерой, и это время возврата к прошлым отношениям; самое время разобраться, что пошло не так и можно ли попытаться построить что-то сначала.

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В деловых партнерствах высок риск возникновения конфликтов на финансовой почве. И могут стать поводом для расставания.

Самый сложный день недели – это четверг, 27 июля.

«Тревожность, нервозность, необоснованные страхи и подозрения, высок риск натворить лишнего, запилить партнера до ссоры, а потом не одну неделю все это расхлебывать», - предупреждает астролог.

В субботу, 29 июля, Меркурий переходит в созвездие Девы. Это хорошее время для упорядочивания дел и построения системы.