«Люди столкнутся с ограничениями»: вот что Володина предсказала на 21 июля

Астролог и телеведущая Василиса Володина не только регулярно готовит гороскопы по знакам зодиака, но и делится с подписчиками в Telegram новостями исключительно положительного толка. Однако, бывают такие дни, когда даже порадовать нечем – непростое время. И 21 июля Володина попыталась сказать хоть что-то хорошее.

«Люди дела столкнуться с ограничениями: внешними или внутренними. Этакий подъем по скользкой горке: усилий много, а продвижения будто бы нет. Так аспект Марса с Сатурном учит терпению и упорству в достижении цели.

Это повод избавиться от иллюзий, приняв фактор времени: если дело вам действительно дорого, никуда оно от вас не денется, но нужен срок», - сообщила звездочет расклад на день.