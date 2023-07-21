«Будьте крайне осторожны»: Глоба сделал срочное предостережение на 21 июля – касается каждого

Астролог Богдан Глоба, сын известных экспертов по звездам Тамары и Павла Глобы, предрек сложную неделю с 17 по 23 июля. И опасности грядут по нарастающей. Так, в пятницу 21 числа, важно поостеречься, поскольку те агрессия, скандалы, неадекватные реакции окружающих, которыми так насыщен был четверг, никуда не денутся и в пятницу.

«Пятница продолжает тенденции четверга, накидывая сверху финансовые трудности, срывы договоренностей и проблемы с обеспечением. Будьте крайне осторожны в пути», - обратил внимание людей Глоба-младший.

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