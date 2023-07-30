Какие знаки зодиака в августе искупаются в денежном дожде

Телец

Тельцам в августе крупно повезет в плане финансов, но это везение связано не с суммой, а с возможностью ее получения. Возможно, кто-то вернет долг, о котором вы давно забыли или выиграете суд, выиграть который не рассчитывали. То есть приумножение капитала будет незначительным, но способ – весьма неожиданным.

Стрелец

Денежный поток устремится к Стрельцам еще в конце июля, а в августе обрушится на полную мощность. Берите все, что вам дает судьба (без криминала!) и вкладывайте в интересные инвестиционные продукты и мощные стартапы. Это время поможет вам обеспечить свою старость.

Водолей

У Водолеев в августе будет не ливень, как у Стрельцов, но тоже вполне мощный дождь. Его приход, как плата за добросовестный труд. Это значит, что Водолеи, имеющие свой бизнес, получат множество новых клиентов, что позволит значительно увеличить оборот. Если же Водолей работает не на себя, у него есть шанс получить денежную премию.

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