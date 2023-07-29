Какие знаки зодиака исполнят заветную мечту в августе - пришло время

Близнецы

Близнецам стоит взять за правило, раз в год выбирать месяц, который они могут посвятить себе и своим хотелкам. В 2023 году этим месяцем стал август. Балуйте себя любимой едой, покупайте красивую одежду, не отказывайтесь от притягательных для вас развлечений. Но постарайтесь обойтись без экстрима.

Рак

Август – это прекрасное время осуществить свою мечту для Раков. Если вы хотите отправиться в отпуск, но нет возможности, купите путевку. Нет денег – забронируйте. Мечтаете поменять авто, смело выставляйте старое на продажу. Если вы будете хотя бы лежать в направлении мечты, она сама до вас доберется. Если бежать к ней, то доберется быстрее.

Лев

Львы притягательны для фортуны в августе. Вообще август – это месяц Львов, а, зная решительность этого знака зодиака, Львы выжмут из августа все по максимуму. Не разменивайтесь на мелочи, не отвлекайтесь на частности, берите свое (без нарушения законов!), планеты на вашей стороне.

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