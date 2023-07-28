Какие знаки зодиака осенью ждет невероятное счастье: деньги, любовь и путешествия

Овен

Надеяться на фортуну стоит Овнам, которые умеют вовремя притормозить (к сожалению, среди представителей этого знака зодиака, таких мало). Однако, именно единицам крупно повезет. Появиться возможность уделить время себе и семье. Отправляйтесь на отдых и наслаждайтесь любовью близких. Что касается денежного вопроса, то у Овнов он не стоит, так как этот знак зодиака имеет сильную энергетику, соблазнительную для денег.

Дева

Этой осенью судьба особенно благосклонная к Девам. Если они решаться на бесшабашное приключение во время отпуска, то обретут или любовь, или деньги, или все вместе. Вам стоит расслабиться и получить удовольствие от жизни, тогда жизнь ответит вам взаимностью.

Весы

Практичный подход к жизни даст осенью некие преференции прагматичным Весам. Вы благотворно трудились целый год, поэтому пришлось пожинать плоды своих трудов. Есть шанс получить повышение вкупе с хорошей денежной прибавкой, что позволит вам оплатить путевку мечты. Про любовь благоприятных прогнозов нет, увы.

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