Какие знаки зодиака осенью ждет невероятное счастье: деньги, любовь и путешествия

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Таролог Галина Янко представила прогноз.

Овен

Надеяться на фортуну стоит Овнам, которые умеют вовремя притормозить (к сожалению, среди представителей этого знака зодиака, таких мало). Однако, именно единицам крупно повезет. Появиться возможность уделить время себе и семье. Отправляйтесь на отдых и наслаждайтесь любовью близких. Что касается денежного вопроса, то у Овнов он не стоит, так как этот знак зодиака имеет сильную энергетику, соблазнительную для денег.

Дева

Этой осенью судьба особенно благосклонная к Девам. Если они решаться на бесшабашное приключение во время отпуска, то обретут или любовь, или деньги, или все вместе. Вам стоит расслабиться и получить удовольствие от жизни, тогда жизнь ответит вам взаимностью.

Весы

Практичный подход к жизни даст осенью некие преференции прагматичным Весам. Вы благотворно трудились целый год, поэтому пришлось пожинать плоды своих трудов. Есть шанс получить повышение вкупе с хорошей денежной прибавкой, что позволит вам оплатить путевку мечты. Про любовь благоприятных прогнозов нет, увы.

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