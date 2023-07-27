У каких знаков зодиака будет самый богатый урожай осенью - матерые дачники

Телец

Тельцы – знак земли, что дает им преимущество по сравнению с другими знаками зодиака. Если Тельцу нравится работать в огороде, он получит замечательный урожай. Причем для того, чтобы вырастить овощ, фрукт или ягоду, Тельцам не приходится стараться.

Весы

Еще один земляной знак зодиака – это Весы, которым тоже удается добиться хороших урожаев при минимальных усилиях. Но стоит отметить, что с Весами земля более капризна, не так податливая, как с Тельцами. Например, если Телец не будет уделять внимание какому-то дереву, думая, что у него все хорошо, дерево будет сильнее цвести и давать еще больше урожая, желая завоевать внимание Тельца. Если такую же невнимательность к дереву проявят Весы, дерево зачахнет. Поэтому сад и огород Весов держится на их трудолюбие и внимание к дачным посадкам.

Скорпион

Земля любит руки Скорпионов и за заботу о себе дарит им богатый урожай. Как правило, Скорпионам не нужно прилагать много усилий, чтобы вырастить даже экзотический продукт. Их заботливые руки и умение чувствовать потребности растения, делают Скорпионов успешными садовниками и огородниками.

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