Развод и девичья фамилия: знаки зодиака, которым грозит раскол в семье

Овен

Вспыльчивом Овнам не составляет труда в считанные минуты довести и себя и партнера до состояния нервного срыва. Прийти к душевному равновесию после этих ссор бывает не просто. Иногда глаза открывают в ЗАГСе, во время подачи заявления на развод, а иной раз уже после получения свидетельства о расторжении брака.

Козерог

Козероги тяжело сходятся с людьми и даже в браке любят брыкаться, то есть показывать характер. Очень тяжело с ними уживаются Овны, Раки и Водолеи. Если упрямый Козерог несмотря на подсказки судьбы заключает брак с кем-то из перечисленных партнеров, это говорит о том, что брак к Козерога будет не последний.

Рыбы

Рыбы своей чувствительностью и ранимостью способны вывести их себя очень многих людей. Если партнер Рыбы относится к знаку огня, то развод этой паре обеспечен максимум через ри года после свадьбы. Удержать воду и огонь может только очень сильная любовь и гигантское терпение. Причем именно партнера к Рыбе, потому что Рыбы не способны меняться и признавать свои ошибки.

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