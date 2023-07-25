Начальник вызовет: какие знаки зодиака ждет повышение зарплаты

Близнецы

Близнецам светит прибавка к заработной плате в конце сентября – начале октября. Это будет существенный бонус, но разовый. В отличие от Весов, которым предстоит проявить прижимистость, Близнецам следует деньги срочно вложить во что-то важное. Поменять авто, сделать ремонт, купить квартиру в ипотеку и пустить бонус на первоначальный взнос. Если не деньги не вложить, они уйдут к мошенникам.

Весы

Весам стоит распахнуть карманы шире в конце сентября. Однако, сразу после получения прибавки, их нужно как можно скорее запахнуть обратно! Если, полученные деньги, начать тратить, они безвозвратно уйдут. Материя решит, что вы не цените, что получили и вскоре вас ждет понижение заработной платы. А если дать деньгам отлежаться несколько месяцев прежде, чем пустить в дело, то уже в январе вас ждет второе повышение.

Рыбы

С конца лета до начала осени неплохие шансы на повышение заработной платы и Рыб. Однако, это не сто процентная гарантия прибавки, а лишь крепкий прогноз. Поменять расклад может ваше необдуманное действие – опоздание без уважительной причины, плохо выполненное задание или хамство в адрес вышестоящего руководства.

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