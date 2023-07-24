Какие знаки зодиака ждет счастье в ближайшие пять лет - звездный час

Близнецы

У Близнецов, как правило, путь совершенно не тернист, а если Близнецы много работают, реализуют себя и живут в гармонии с внешним и внутренним мирами, то ближайшие пять лет подарят им множества возможностей для достижения успеха. Совсем другая судьба у пассивных и паразитирующих Близнецов (тех, кто живет за счет другого). Им придется потратить много времени и сил, чтобы стать самостоятельными.

Рак

У Раков, которые реализуются себя в творчестве, есть неплохие шансы добиться больших высот на этом поприще. Если вы Рак, который давно мечтает запустить свою линию одежды, записать студийный альбом или открыть картинную галерею, сейчас самое время действовать, потому что творчество принесет вам успех.

Стрелец

Стрельцы, нацеленные на успешную карьеру, получат ее. Особенно хорошо у Стрельцов пойдут дела в юриспруденции, страховании, медицине, образовании и финансовом секторе. Если у вас есть образование и опыт в одной из этих сфер, подумайте, что вы можете дать этим направлениям и смело вступайте в игру! Собственный бизнес вас озолотит.

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