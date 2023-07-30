Беды и несчастья! Каким знакам зодиака надо затаиться 30 июля

Сегодня - не самый благоприятный день на этой неделе, поэтому важно не увлекаться негативными мыслями и эмоциями.

Львы

Сегодня вы можете быть своим худшим критиком, но это может препятствовать вашему потенциалу, если вы сомневаетесь в себе. Будьте добры к себе, и ваше вдохновение сможет проявиться с большей силой, а ваши мечты станут более достижимыми.

Весы

Акцент на работе и образе жизни может привести к новому плану, который позволит вам пересмотреть график. Отказ от некоторых деятельностей в последнее время открыл для вас новые возможности, что предвещает светлое будущее.

Козероги

Ощущаете ли вы волнение в отношении развития отношений? Если вы приближаетесь к человеку, которого давно восхищаетесь, может возникнуть неожиданный период сомнений. Однако по мере продвижения и установления более комфортной атмосферы, эти сомнения останутся в прошлом, и ваша связь начнет процветать.

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