29 июля! Какие знаки зодиака ожидают судьбоносные перемены в субботу

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Таролог Галина Янко представила прогноз.

Тельцы

Сегодня ваша природная харизма может расцветать. Вы будете притягивать людей по разным причинам. Это прекрасное время для улучшения своего имиджа, поиска любви, новой работы или повышения общей уверенности в себе. Наслаждайтесь вниманием, которым вам одаривают.

Скорпионы

Уделите особое внимание коммуникации, это может предоставить вам золотые возможности. Если вы идете навстречу другим и готовы к переговорам, перед вами открываются больше возможностей. Сейчас самое время проявить свою изобретательность.

Водолеи

День дает вам возможность исследовать новые возможности. Космос призывает вас преодолеть преграды в отношениях с привлекательным человеком или проявить свои навыки и таланты. Кроме того, сегодня вы можете наслаждаться новыми романтическими связями и щедрым вниманием, которым вас одаривают.

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