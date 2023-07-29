29 июля! Какие знаки зодиака ожидают судьбоносные перемены в субботу

Тельцы

Сегодня ваша природная харизма может расцветать. Вы будете притягивать людей по разным причинам. Это прекрасное время для улучшения своего имиджа, поиска любви, новой работы или повышения общей уверенности в себе. Наслаждайтесь вниманием, которым вам одаривают.

Скорпионы

Уделите особое внимание коммуникации, это может предоставить вам золотые возможности. Если вы идете навстречу другим и готовы к переговорам, перед вами открываются больше возможностей. Сейчас самое время проявить свою изобретательность.

Водолеи

День дает вам возможность исследовать новые возможности. Космос призывает вас преодолеть преграды в отношениях с привлекательным человеком или проявить свои навыки и таланты. Кроме того, сегодня вы можете наслаждаться новыми романтическими связями и щедрым вниманием, которым вас одаривают.

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