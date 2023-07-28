Самообман и разрушения: какие знаки зодиака ждут трудности 28 июля

День, неблагоприятный для здоровья.

Близнецы

Важно избегать самообмана и не отходить от разумной программы улучшения своего здоровья. Сегодня вы можете испытывать лень и беззаботность, но не забывайте, что небрежное отношение к своему здоровью может привести к проблемам. В первой половине дня вы можете ощущать некоторую вялость, но сделав усилие, легко справитесь с этим.

Весы

Старайтесь провести день спокойно и расслабленно, даже если это означает, что нужно будет наверстать упущенное позже. Очень важно не поддаваться стрессу, особенно во второй половине дня. Утренняя йога или зарядка помогут вам сохранить спокойствие и позитивный настрой.

Рыбы

Возможно, ваш разум будет испытывать некоторое напряжение, поэтому важно контролировать свои эмоции. Сегодня источник любого недомогания может быть связан с вашими негативными мыслями.

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