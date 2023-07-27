Ответы на вопросы: что нас ждет 27 июля - перерождение

Сегодня - день, посвященный дому, семье и отношениям с близкими.

Тельцы

Благодаря позиции Венеры и Марса в вашем домашнем секторе, сегодняшние разговоры могут помочь прояснить ситуацию в семейной жизни. Соединение Меркурия также способствует разрешению конфликтов и установлению взаимопонимания. Если вам нужны новые предметы для дома, сегодня может быть отличная возможность сделать хорошую покупку.

Львы

С активным соединением Меркурия и Марса, это идеальное время для путешествий или приятного времяпрепровождения с партнером или близким человеком. Обмен опытом и советами может принести позитивные изменения в вашу жизнь.

Рыбы

Разговор с близким человеком может принести вам радость и дать ответы на давно мучившие вопросы или идеи, которые могут стать полезными.

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