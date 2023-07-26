Какие три знака зодиака могут потерять работу 26 июля

Неприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Вы достигли этапа в проекте, когда чувствуете, что застряли и не можете продвигаться дальше. Возможно, это связано с проблемами, возникшими несколько недель назад, когда вы и ваш партнер не смогли прийти к соглашению по важному вопросу. Не спешите принимать спонтанные решения, лучше примите позицию ожидания - скоро ситуация прояснится.

Львы

Вы настойчиво преследуете свои цели, но только потому, что хотите доказать что-то кому-то. Станет очевидно, что это не самая позитивная мотивация. Сохраняйте спокойствие в случае неудач и перестаньте принимать чужое мнение о себе слишком серьезно.

Весы

Не сдавайтесь слишком быстро, когда кто-то с властью и влиянием препятствует вам. Перспектива отстаивать то, что вы считаете своим правом, может пугать, но это единственный способ защитить свои интересы.

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