Ссоры и слезы: каким знакам зодиака надо залечь на дно 25 июля

Неудачный день в плане коммуникации, как в личной, так и в профессиональной сфере.

Близнецы

Наслаждаетесь компанией кого-то? Существует вероятность, что вы игнорируете тревожные сигналы. Если это дружба или романтические отношения находятся на ранней стадии, то время все расставит на свои места. В определенный момент вы узнаете, кто есть кто на самом деле, поэтому лучше не торопить события и довериться своей интуиции.

Львы

Интересуетесь, надежен ли кто-то? Если вы не будете слушать свою интуицию, то возможно, пожалеете об этом. Запутанный аспект планет может заставить вас потерять веру в свои собственные суждения, а также сделать вас зависимыми от кого-то. Важно быть вежливыми и внимательными, но не поддаваться слабости.

Стрельцы

С общительным Меркурием в чувствительном Раке, теоретически должно быть легко разрешить неприятные разногласия. Однако на практике все может осложниться из-за аспекта между Марсом и загадочным Нептуном. Может возникнуть слишком много противоречий и путаницы. Лучшим решением будет отложить ключевые разговоры на другой день.

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