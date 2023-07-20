Жизнь с нуля до 2025 года! Деньги, головокружительная карьера: Глоба назвала счастливчика среди всех

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

Этот знак зодиака будет процветать.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знак зодиака, который будет снимать сливки и купаться в роскоши два года, вплоть до 2025-го.

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Глобальные перемены Овны ощутят уже в июле. Звезды советуют им уделить внимание детям и дому, помогать родителям, заняться семьей. И все потому, что эти сферы жизни заложат прочный фундамент, который даст старт головокружительной карьере.

«Начинается новый период. Он продлится два года и изменит жизнь до неузнаваемости. Возможны зачатие и беременность или смена места работы», – добавила астролог.

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