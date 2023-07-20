Тельцы, Раки, Скорпионы и Водолеи — судьбоносные перемены в середине 2023 года: главная миссия

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Эти знаки зодиака ждет тотальное перерождение.

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые заживут по-новому в год Водяного Кролика. Их ждет тотальное перерождение и судьбоносные перемены в середине года: какова их главная миссия.

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Увлекательное путешествие ждет Тельцов. Их порадуют новые возможности. Ключевую роль в достижении успеха будет играть общение. 

«Стремитесь больше слушать, чем говорить. Оставайтесь на связи с важными людьми любым возможным способом», - добавили астрологи.

Знакомства могут прийти в коротких поездках в начале осени. Они откроют перед этим знаком зодиака новые перспективы.

Общение приведет Раков к значительным переменам. После периода самоанализа пришло время воспользоваться удачей, которая сама идет в руки к этому знаку зодиака.

«Позитивный взгляд на мир приведет вас к положительным результатам. Избегайте мелочности и не откусывайте больше, чем сможете прожевать», - советуют эксперты.

Для Скорпионов конец осени станет благоприятным временем  для укрепления материального благосостояния. Упорный труд принесет этому знаку зодиака дивиденды и хорошую стабильную прибыль. Вот и самоощущение в связи с этим будет на высоте. 

Водолеи будут решать важные финансовые вопросы и заниматься поиском дополнительного дохода. Время с августа по октябрь поможет этому знаку зодиака разобраться в своих сильных и слабых сторонах и откроет новые возможности. Смена обстановки этой осенью поможет вновь ощутить свою свободу.

По материалам marieclaire

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