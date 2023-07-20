Счастливый месяц для каждого по знаку зодиака — смотрим в списке

Астрологи назвали счастливый месяц для каждого согласно знаку зодиака. Именно в определенный период у нас есть шанс стать баловнем судьбы — он может быть кратким, ярким и насыщенным.

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Самые удачные месяцы в году

Овну наиболее подходят сезоны Льва и Стрельца. В это время энергия и страсть этого знака зодиака достигают пика.

Это периоды с 23 июля по 23 августа; с 23 ноября по 22 декабря.

Тельцу наиболее подходят сезоны Девы и Козерога. В этот период этот знак зодиака может обнаружить, что их практичность и стабильность приводят к успеху.

Это периоды с 23 августа по 22 сентября; 21 декабря по 19 января.

Близнецам наиболее подходят сезоны Весов и Водолея. В это время их общительность и интеллектуальные способности реализуются лучше всего.

Это периоды с 24 сентября по 23 октября; 21 января по 19 февраля.

Раку наиболее подходят сезоны Скорпиона и Рыб. В этот период интуиция и эмоциональная чувствительность этого знака достигают небывалых высот.

Это периоды с 24 октября по 23 ноября; 20 февраля по 20 марта.

Льву наиболее подходят сезоны Стрельца и Овна. В это время, когда их смелость, страстность и авторитет раскрываются без усилий.

Это период с 23 ноября по 22 декабря; 21 марта по 20 апреля.

Для Девы наиболее подходят сезоны Тельца и Козерога. В этот период они полны сил и организованы наилучшим образом.

Это период с 21 апреля по 21 мая; 21 декабря по 19 января.

Весам наиболее подходят сезоны Близнецов и Водолея. В это время социальность, гармония и способность к дипломатии этого знака наполняются энергией.

Это период с 21 мая по 21 июня; 21 января по 19 февраля.

Скорпиону наиболее подходят сезоны Рака и Рыб. В этот период их страстность, интуиция и трансформационные способности достигают высот.

Это период с 22 июня по 22 июля; 20 февраля по 20 марта.