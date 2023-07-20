Четыре знака зодиака, которые никогда не признают свои ошибки — упертые проныры

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые ни при каких обстоятельствах не признают свою неправоту или ошибки. Эти упрямые проныры привыкли железно стоять на своем — переспорить их просто невозможно.

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Тельцы известны своим упрямством, они до последней капли пота будут стоять на своем. Разумеется, для этого знака зодиака выгодно давать отпор окружающим, придерживаясь исключительно личного мнения. При этом звезды советуют им учиться слышать и других. Особенно если сами Тельцы в чем-то неправы. Так можно избежать лишних споров.

Львы отчаянно не желают признавать свою неправоту. Если им указать на недостатки, то они могут оскорбиться до глубины души. Для них любое упоминание об их ошибках равно признанию в несостоятельности. Спокойно принимать критику Львы не умеют. Им кажется, что все вокруг пытаются задеть их чувства.