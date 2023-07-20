Космическая энергия озарит один знак: называем короля фортуны — станет богачом, любовь придет

До 23 июля Львы будут ощущать нереальный приток энергии, который дарует ему космос.

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Представители зодиакальной системы почувствуют, что они способны на многое и могут решиться на то, на что никак не могли настроиться ранее. Не исключено, что под благостной энергией Вселенной они добьются всего, о чем грезили.

Их путь будет освещен теплом и счастьем. Они почувствуют вкус денег и любви.

Астрологи рекомендуют финансы вкладывать, а не тратить на ежедневные потребности.

Источник: rsute.ru