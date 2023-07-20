Три знака зодиака, брак с которыми станет пыткой — непригодны для семьи

Астрологи назвали три знака зодиака, которые совершенно не созданы для отношений. Брак с ними станет сущей пыткой. Дальше легкого флирта лучше не заходить.

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Бешеная энергетика огненной стихии Львов сметает все на своем пути. Кому-то может показаться, что брак с этим знаком зодиака окажется сказкой наяву, но на самом деле такой союз обратится в прах. Самолюбивые, резкие, эгоистичные — они и слышать не хотят о том, чтобы идти на компромисс. Они не будут подчиняться даже самому любимому человеку на свете.

Сложно строить отношения и со свободолюбивым Водолеем. Зачастую они боятся того, что вторая половинка будет покушаться на их свободу, диктуя свои правила и контролируя каждый их шаг. Водолеи страшатся того, что в браке их посадят в клетку. Ждать от них романтики не стоит: едва ли этот знак зодиака будет следить за важными семейными датами, такими как годовщина свадьбы и прочее.