Главная сила Близнецов, Дев, Стрельцов и Рыб — почему их считают королями фортуны

Астрологи назвали знаки зодиака с особым даром, благодаря которому они могут считать себя баловнями судьбы.

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Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы считаются мутабельными знаками — что это значит. Они представляют завершение каждого из четырех времен года: когда что-то подходит к концу, давая возможность родится другому.

Поэтому эти знаки зодиака больше других готовы к переменам в мире и обладают поразительной чертой — умением оптимистично смотреть на все происходящее вокруг них.

Их главный дар в том, что они умеют извлекать уроки из прошлых ситуаций и не повторять тех же ошибок. Они легко принимают перемены.

Рожденные под этими созвездиями с легкостью придают разумный и позитивный поворот даже самой непростой ситуации, стараясь сделать так, чтобы любая задача была завершена благополучно.

По материалам marieclaire