Овны, Тельцы, Раки и Близнецы — худшие черты, которые мешают им жить полноценно

Астрологи назвали худшие черты Овнов, Тельцов, Раков и Близнецов — эти качества характера портят им жизнь.

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Овны чересчур напористы — их влечет жажда власти. Вот почему представители этого созвездия зачастую страдают от собственного высокомерия и нетерпеливости. Им нравится спорить, и они не могут подчиняться.

Лень, упрямство и неряшливость — этим чаще всего можно описать Тельцов. Хотя они обожают деньги, красивую жизнь, но делать для этого ничего не хотят. Еще одна черта этого знака зодиака — вредность и эгоизм.