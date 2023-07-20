Овны, Тельцы, Раки и Близнецы — худшие черты, которые мешают им жить полноценно

Астрологи назвали худшие черты Овнов, Тельцов, Раков и Близнецов — эти качества характера портят им жизнь.
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Овны чересчур напористы — их влечет жажда власти. Вот почему представители этого созвездия зачастую страдают от собственного высокомерия и нетерпеливости. Им нравится спорить, и они не могут подчиняться.
Лень, упрямство и неряшливость — этим чаще всего можно описать Тельцов. Хотя они обожают деньги, красивую жизнь, но делать для этого ничего не хотят. Еще одна черта этого знака зодиака — вредность и эгоизм.
При своем дружелюбии и общительности Близнецы могут показаться окружающим очаровательными собеседниками, умными, глубокими и вдумчивыми. При этом этот знак зодиака зачастую удивляет своей двуличностью. Чаще всего Близнецы страдают от собственной неорганизованности и нервозности. Они быстро теряют ко всему интерес.
Сверхчувствительные Раки слишком мнительные по натуре. Им все время кажется, что они ходят по минному молю. Ведь никогда нельзя угадать, что расстроит представителей этого знака зодиака.
По материалам «РИА Новости»