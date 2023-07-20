Володина озвучила фаворита июля: сбудется мечта, денег немерено, крупная покупка

Астролог Василиса Володина рассказала о внезапном денежном водопаде, который обрушится на Тельцов в ближайшее время.

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Тельцы долго и упорно трудились и испытывали серьезное нервное напряжение. Однако сейчас все это отходит на второй план.

Вселенная решила отблагодарить представителей зодиакальной системы и одарить их благосостоянием и изобилием, которые они заслужили. Они смогут достичь своей мечты, приобрести то, о чем давно грезили. Важно только Тельцам понять, что они хотят от этой жизни и поставить четкую цель.

Новые источники дохода в этом случае придут словно по мановению волшебной палочки.

Источник: rsute.ru.