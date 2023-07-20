Глоба сделал срочное предупреждение на 20 июля: «Бурлит агрессией, опасностями»

Астролог Богдан Глоба, сын Павла и Тамары Глобы, на неделю с 17 по 23 июля предсказал природные катаклизмы, финансовый хаос, крушение планов. Очередная тяжелая семидневка будет испытывать людей на прочность по всем фронтам. Особенно тревожным выглядит предупреждение Глобы-младшего на 20 июля – в этот день, кажется, лучше вообще не выходить из дома.

«Взрывной четверг бурлит агрессией, опасностями, скандалами и неадекватными реакциями окружающих. В делах и преодолении проблем помогут женщины», - предупредил астролог.

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