Главная миссия Дев, Весов, Скорпионов и Стрельцов с 20 июля и до конца августа — успеть за 43 дня

Что должны сделать Девы, Весы, Скорпионы и Стрельцы до конца августа — на главную миссию лета у них есть 43 дня. Детально об этом рассказала астролог Людмила Митрохина, все подробности о других знаках зодиака тут.

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Девы сконцентрированы на получении выгоды. Если они не будут уделять внимание и другим сферам, есть риск нарваться на конфликт с коллегами или второй половинкой. Им стоит научиться находить компромисс и снисходительно относится к чужим промахам и ошибкам.

Весы прокачают свою интуицию. В этом им поможет ретроградный Хирон. Благодаря шестому чувству этому знаку зодиака удастся избавиться от врагов и выйти на новый уровень дохода. Но самое главное — слышать себя, даже если кажется, что план выглядит сомнительным.