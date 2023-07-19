Глоба сделала сенсационное пророчество: один знак зодиака заработает осенью миллионы

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов есть все шансы стать осенью миллионерами. По ее словам, представителям этого созвездия кардинально начало вести в январе, а к осени они смогут сорвать джек-пот.

«Карьера Тельцов стремительно пойдет вверх. Интеллектуальная деятельность сулит им высокий заработок», - заявила она.

Глоба уточнила, что Тельцы смогут заработать целое состояния и это сенсация для них. Они так долго мечтали изменить свой уровень жизни и вот пришло время.

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