Что нужно сделать Овнам, Тельцам, Близнецам, Ракам и Львам до 31 августа — гороскоп

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом для знаков зодиака до конца лета — вплоть до 31 августа, рассказав, что должны сделать те, кто родился под определенным созвездием.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Затраченные силы Овнов уходят в пустую. Люди, рожденные под этим знаком зодиака, не получают результата от своих действий. При этом признавать свои ошибки они не желают. Однако этому знаку зодиака все-таки придется задуматься над тем, что он делает не так. Пересмотреть свои взгляды, расставить приоритеты и провести ревизию основных дел.
Тельцам не достает мотивации для того, чтобы выйти на новый уровень. Звезды советуют им искусственно создавать себе проблемы, чтобы прекратить лениться и удвоить свой доход. Кому-то в августе можно взять кредит или сделать дорогостоящую покупку, чтобы в бюджете появилась брешь. Тогда мозг Тельца будет работать более эффективно. Отсюда и польза для финансов.
Близнецам в конце лета стоит сократить свои контакты, чтобы появилось больше времени для важных дел. Отказывать в помощи можно даже самым близким, иначе есть риск пропустить хорошую возможность для карьерного роста.
Ракам придется до конца августа разбираться в отношениях с любимыми. Либо простить друг друга и забыть обиды, либо расстаться. Те, кто еще ищет свою вторую половинку, нужно проявить активность.
«Перестаньте ждать лучшего момента, пригласите понравившегося человека на ужин уже сейчас», — добавила астролог.
Львы ощутят, что удача сопутствует им во всех делах. Единственное, что будет волновать представителей этого знака зодиака, так это здоровье. Из-за напряженного графика они могут пропустить серьезные симптомы и спровоцировать обострение хронических заболеваний.
По материалам 7days