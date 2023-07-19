Рак, Водолей, Дева, не давайте обещаний: что произойдет в жизни этих знаков зодиака — прогноз астролога Тамары Глобы

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, чего ждать от этих июльских дней представителям разных знаков зодиака.

Тамара Глоба предупредила рожденных под знаками Рака, Девы и Водолея, чтобы те не давали обещаний и пока не брались за важные дела.

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Ракам Тамара Глоба сделала наказ внимательно относиться к финансовым отчетам, не исключив возможности получения прибыли.

Девам надлежит заняться в эти дни собой и здоровьем. Водолеям не стоит браться за дела, которые заведомо невыполнимы. Кроме этого, не стоит давать напрасных обещаний, хорошо бы посвятить время дому и семье.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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