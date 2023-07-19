Какой знак зодиака встретит главную любовь своей жизни — Володина не стала скромничать

Астролог Василиса Володина заявила, что у Козерогов осенью 2023 года есть все шансы встретить самую большую любовь всей своей жизни. Причем чувства, по ее словам, будут взаимны.

«О таких отношениях обычно пишут романы и сценарии к фильмам, на которых все плачут от счастья», — заявила она.

При этом Володина предупредила, что размениваться по мелочам не стоит. Тщательно присматривайтесь к людям, некоторые попытаются вами воспользоваться.

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