Не могут налюбоваться собой в зеркале: пять имен мужчин-нарциссов

Таролог Галина Янко перечислила мужские имена, выдающие редкостных нарциссов и эгоистов.

Алексей – прихорашивается часами

Алексей каждое утро долго стоит перед зеркалом, приводя себя в порядок. Он может часами прихорашиваться и любоваться своим отражением в зеркале, но, к сожалению, его внешняя красота скрывает незрелый характер и склонность к эгоизму. Он погружен в себя и не обращает внимания на ощущения других людей.

Николай – окружающие ему льстят

Мужчина с таким именем восхитителен. Часто он обладает густыми черными волосами и проницательными глазами, а еще Николай умен и весьма обаятелен. Однако его любимое занятие – это восхищаться собой. Он никогда не упускает возможности похвастаться своими достижениями и постоянно ждет лести от окружающих.

Михаил – красивый и успешный

Он целеустремленный и успешный мужчина, что мгновенно притягивает к его персоне внимание женщин. Однако безумная любовь к себе и красивая внешность затмевают его способность воспринимать других людей. Михаил не может понять, что счастье не в культивировании своего образа.

Роман – под внешним лоском скрывается эгоист

Роман – мастер слова и, как никто другой, умеет подстроиться под любую ситуацию. Однако под этим внешним лоском скрывался недотрога. Роман будет недоволен, если что-то попытается проникнуть в его мир, разделить его взгляды и желания, потому что кроме эгоизма ему нечего предъявить.

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Виктор – быстро очаровывает женщин

С его безупречным стилем и притягательным обаянием он быстро пленяет женщин. Однако его ничто не прельщает больше, чем самолюбование. При этом, как типичный нарцисс, Виктор обладает крайне сложным характером: отказывается признавать любые ошибки и всегда считает себя выше критики.

