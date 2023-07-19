Какой знак вступает в кармическую полосу жизни, назвала Володина: уже сейчас вы чувствуете беды

У Близнецов начинается новая кармическая полоса, сказала астролог Василиса Володина.

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Начало ее окажется довольно сложным, этим людям придется запастись терпением.

Уже сейчас они могут ощущать, что все идет не так, как им хотелось бы. Впрочем, отчаиваться не стоит. После ряда испытаний влияние положительных тенденций начнет расти, хоть и постепенно.

Особенное внимание следует обратить на свое имущество и защитить его. Также важно разобраться со всеми деловыми документами, предупредила астролог.

Источник: rsute.ru.