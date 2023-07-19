Как женщинам — Близнецам и Ракам встретить свою половинку: есть конкретное решение

Женщины – Близнецы и Раки часто остаются одиночками из-за своих характеров, к которым не каждый может привыкнуть.

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Мужчины в большинстве своем ценят стабильность в отношениях, а быстрая смена решений и позиций воспринимается ими болезненно. Именно поэтому им не всегда удается ужиться с женщиной – Близнецом.

Дамам, рожденным под этим знаком, стоит научиться быть в отношениях стабильными, проявлять искреннюю заинтересованность к своему партнеру.

Чувствительность женщин – Раков только на первых порах трогает мужчин, а потом просто начинает раздражать.

Дамам, рожденных под созвездием Рака, следует научиться лучше контролировать свои эмоции. Это поможет им обрести стабильные отношения.

Источник: rsute.ru.