Какая опасность подстерегает Львов, Дев, Весов и Скорпионов в июле: ясный наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны подключить интуицию для того, чтобы избежать лишних неприятностей.

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Львы

Их ждут бурные взлеты и не менее болезненные падения. Хотя Львы и окажутся на коне и в центре внимания, их могут ждать разочарования. Любой свой шаг лучше продумывать до мелочей. Назреют важные вопросы, касающиеся перемены места жительства, иммиграции. Конец месяца — идеальное время для крупных покупок, возможно, недвижимости.

Девы

Опасность подстерегает их в личной жизни. В июле Дев будет тянуть на незаконные связи и разрушение привычных отношений. Постарайтесь сохранить брак, друзей, семью. Внимательно относитесь к новым контактам — среди них могут затесаться мошенники и аферисты.