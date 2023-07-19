Какая опасность подстерегает Львов, Дев, Весов и Скорпионов в июле: ясный наказ Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны подключить интуицию для того, чтобы избежать лишних неприятностей.
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Львы
Их ждут бурные взлеты и не менее болезненные падения. Хотя Львы и окажутся на коне и в центре внимания, их могут ждать разочарования. Любой свой шаг лучше продумывать до мелочей. Назреют важные вопросы, касающиеся перемены места жительства, иммиграции. Конец месяца — идеальное время для крупных покупок, возможно, недвижимости.
Девы
Опасность подстерегает их в личной жизни. В июле Дев будет тянуть на незаконные связи и разрушение привычных отношений. Постарайтесь сохранить брак, друзей, семью. Внимательно относитесь к новым контактам — среди них могут затесаться мошенники и аферисты.
Весы
Звезды советуют им проявить инициативность. Не стоит бояться встречаться с недоброжелателями, как ни странно, именно сейчас волки в овечьей шкуре принесут максимальную пользу. Во вторую декаду месяца Весам нужно обратить внимание на дела семьи и детей. А в преддверии августа решить важные рабочие дела.
Скорпионы
Июль для этого знака зодиака ознаменуется частыми поездками, командировками и путешествиями. Уделите особое внимание отношениям с руководством. Начальство будет отмечать каждый ваш шаг, может подавлять инициативу и требовать неукоснительного подчинения.