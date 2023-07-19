Для каких двух знаков август станет месяцем притока денег: смогут купить все, о чем мечтали

Август 2023 года – это месяц, наполненный энергией и обещающий перемены для многих людей. Особенно приятные изменения ожидают Тельцов и Раков.
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Тельцов ждет сильный приток денег в деловой среде. Им светит повышение, скачок в карьере, появятся возможности для смены места работы на лучшее.
Ракам деньги принесет их интуиция, не исключено, что финансовый дождь свалится на них внезапно и неожиданно. Например, огромное наследство оставит дальний родственник.
Источник: rsute.ru