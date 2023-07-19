Чего ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в середине июля — главные события: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, оставив предостережение некоторым знакам зодиака на его вторую половину. Какие главные события затронут их жизнь и как избежать лишней суматохи и каверз.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
То, что началось в первой декаде месяца, продлится и во второй половине июля. Главная тема, которая будет занимать этот знак зодиака — головокружительная карьера. Сейчас Овны заложит прочный фундамент для будущего успеха, а он не заставит себя долго ждать. В жизни этого знака начинается новый период — их накроет полоса удачи. И продлятся эти метаморфозы как минимум два года. Их жизнь измениться до неузнаваемости. Впереди самое волнующее.
Тельцы
Вторую половину месяца лучше уделить отдыху, спорту и саморазвитию. Польза будет и от работы в коллективе. Тельцам не стоит бояться того, что их планы не сбудутся. Скорее наоборот, движение принесет нужные перемены. Подготовьте плацдарм, но не торопитесь менять работу. Старое место будет приносить доход.
Близнецы
Их закружит суета и авантюры. Такие приключения Близнецам лучше избегать. Зато в поездках этот знак зодиака ждут новые перспективы. Во второй половине месяца откроются новый горизонты, а также затянут бытовые вопросы. Не исключено, что Близнецы возьмутся за ремонт. Их затянут дела семейные.
Раки
Для них месяц станет хорошим временем для обучения и новых знакомств. Пользуйтесь любой возможностью подзаработать. Благо, весь грядущий месяц судьба будет подкидывать этому знаку зодиака способы улучшить финансовое благосостояние. Звезды советуют им обходить стороной людей, которые кажутся странными. Это позволит построить мост в благополучное будущее.