Чего ждать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в середине июля — главные события: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на июль, оставив предостережение некоторым знакам зодиака на его вторую половину. Какие главные события затронут их жизнь и как избежать лишней суматохи и каверз.

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Овны

То, что началось в первой декаде месяца, продлится и во второй половине июля. Главная тема, которая будет занимать этот знак зодиака — головокружительная карьера. Сейчас Овны заложит прочный фундамент для будущего успеха, а он не заставит себя долго ждать. В жизни этого знака начинается новый период — их накроет полоса удачи. И продлятся эти метаморфозы как минимум два года. Их жизнь измениться до неузнаваемости. Впереди самое волнующее.

Тельцы

Вторую половину месяца лучше уделить отдыху, спорту и саморазвитию. Польза будет и от работы в коллективе. Тельцам не стоит бояться того, что их планы не сбудутся. Скорее наоборот, движение принесет нужные перемены. Подготовьте плацдарм, но не торопитесь менять работу. Старое место будет приносить доход.